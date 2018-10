Les proches de Maria Turco n'avaient plus de nouvelles depuis plus de 4 mois: son corps a été retrouvé non loin de sa résidence, à Maurage

Les proches de Maria Turco étaient sans nouvelles d’elle depuis plus de quatre mois. Un avis de recherche avait été émis pour la dame âgée de 79 ans, qui avait quitté à pied la maison de repos "Résidence les Jardins d'Astrid", située rue Reine Astrid à La Louvière. Son état de santé nécessitait des soins de santé urgents.



Letizia Provenza, sa petite fille, nous a appris son décès: "Ma grand-mère Maria Turco, disparue depuis 4 mois et demi de sa maison de repos à Maurage, a été retrouvée à quelques rues de là ce vendredi".

La police avait organisé des battues et des opérations de recherche à l’aide d'un hélicoptère et de chiens pisteurs. Plus récemment, selon des informations de la Dernière Heure, la cellule disparitions de la police fédérale avait organisé des fouilles aquatiques avec la protection civile. Ce n’est que lors d’une dernière opération ce vendredi que le corps de la dame a été retrouvé près d'un champ, non loin de la rue de la Garenne.