Les salles de jeux indoor font le plein après 8 mois de fermeture: "J'aime bien la piscine à balles et les toboggans"

Pour ceux qui n'ont pas l'occasion de partir en vacances, voici une idée pour occuper les enfants: les salles de jeux. Ces infrastructures sont restées fermées pendant huit mois lors du deuxième confinement lié à la pandémie du coronavirus. Aujourd'hui, elles attirent du monde. Le secteur espère que cela annonce un été chargé.

Depuis quelques jours, Thomas le gérant de cette salle de jeux intérieure court littéralement dans tous les sens. Après avoir été fermé quatre mois lors du premier confinement et puis huit lors du second, c'est une véritable libération.

Thomas Baudoux, gérant de Kids City à Gosselies témoigne dans le RTLinfo 13H: "Cela fait très très longtemps qu'on attendait cela. Le temps est avec nous pour le moment donc, c'est beaucoup d'activités, c'est chouette. Les enfants sont en sécurité à l'intérieur. Tout a été fait pour qu'ils ne se fassent pas mal. Les parents ne sont pas loin et ils gardent facilement un oeil dessus. Vous avez la possibilité de vous restaurer et de jouer un petit peu."

Et pour les parents comme Elif c'est donc une possibilité de plus pour s'occuper des enfants pendant les vacances. "Le fait que cela soit ouvert ça nous soulage un petit peu. Et je suis contente pour eux qu' ils soient ici un peu et qu'ils se défoulent un petit peu."

Un autre papa témoigne: "C'est l'idéal quand il fait mauvais dehors de toute façon. C'est plus indiqué quand le temps est mauvais de venir à un endroit fermé où les enfants sont à l'aise"

"J'aime bien la piscine à balles et les toboggans et aussi les machines...", témoigne une petite fille.

Si l'heure est clairement à la détente, certaines mesures sanitaires restent d'application.

"Les consignes pour le moment, c'est 1,50 m entre toutes les tables et mettre son masque dès que vous n'êtes pas assis à table et faire un petit peu attention aux autres en se lavant les mains...", énumère le directeur de l'établissement.

C'est aussi la météo qui fera ou non les beaux jours des salles intérieures.