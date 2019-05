Les syndicats tirent la sonnette d'alarme au Musée des Arts Contemporains à Hornu: le MAC's "se dirige droit dans le mur"

Le Musée des Arts Contemporains à Hornu (Mac's) est en grandes difficultés financières, ont annoncé le Setca et la CNE dans un communiqué commun jeudi matin. La direction a licencié du personnel. Pour le front commun, la diminution salariale ne permettra pas de pérenniser l'institution à long terme. Le personnel annonce un arrêt de travail le 13 mai.

Le financement de la Communauté Française n'a jamais été indexé depuis 2008

La diminution salariale consécutive à quatre licenciements n'est pas une solution pour maintenir à flots l'institution culturelle implantée au cœur du Borinage, selon les syndicats.



Actuellement, le Mac's compte 36 travailleurs dont la majorité sous statut APE (Aides à la promotion de l'emploi).



Son financement provient à 90% de la Communauté française et les recettes du Musée ne couvrent pas l'ensemble des dépenses, selon eux. "Le financement de la Communauté Française n'a jamais été indexé depuis 2008", regrettent les syndicats qui soulignent, par ailleurs, que "la fréquentation du Mac's n'a jamais décollé".



Pour les syndicats, sans refinancement et sans projet de redéploiement, le musée "se dirige droit dans le mur avec une fermeture de l'institution dans les trois ans".



Le personnel est inquiet et entend le montrer par un arrêt de travail le 13 mai de 10h00 à 13h00. "Le personnel fera appel aux politiques locaux afin d'obtenir de leur part un soutien après le scrutin du 26 mai dans le but d'obtenir un financement permettant de pérenniser l'institution", indique le front commun.



Le Musée des Arts Contemporains de la Fédération Wallonie-Bruxelles est situé sur l'ancien complexe industriel de charbonnages du Grand-Hornu, à Hornu, dans le Borinage. Il a été créé en 2002.