Les travaux du cinéma Plaza Art à Mons ont commencé: voici comment continuer à voir les films proposés

Les travaux de restauration du cinéma montois Plaza Art ont débuté ce 5 novembre. Le cinéma d'art et d'essai est fermé depuis mars 2018 pour des raisons de vétusté et de sécurité.



Alors que les cinéphiles montois peuvent continuer à suivre temporairement la programmation du "Plaza Art" à l'Auditorium Abel Dubois, dans les locaux de la RTBF Mons, les travaux du cinéma d'art et essai montois ont commencé le 5 novembre.



Le cinéma, situé tout près de la Grand-Place de Mons, avait été fermé par les autorités communales en mars 2018 pour des raisons de vétusté et de sécurité. La fermeture avait suscité l'amertume des cinéphiles et des habitués du lieu.



Le montant des travaux s'élève à 4.600.284 euros TVAC. Le chantier durera 500 jours calendrier. Les travaux portent notamment sur une surface totale de 12.000 m2, 3 salles de cinéma et l'isolation acoustique du bâtiment, qui avait ouvert ses portes en 1937.