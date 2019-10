Les travaux sur la nationale 50 entre Mons et Ghlin démarrent lundi: riverains et commerçants sont inquiets (vidéo)

La nationale 50 sera en travaux à partir de lundi entre Mons et Ghlin. Le chantier est lourd et long, il va durer au minimum un an et trois mois. Comment réagissent les habitants et les commerçants sur place? Une de nos équipes est allé les rencontrer dans le RTL INFO 13h.

Le chantier est en préparation depuis déjà deux ans. Il a été décalé pour tenir compte des travaux en cours sur l'autoroute E19. Mais à partir de lundi, la première phase débutera. Une nécessité selon les riverains. "On parle déjà au moins depuis 20 ans du fait qu'on va être raccordé à l'égout... Il faut y arriver, commente l'un d'entre eux. Pour moi, évidemment, ce sont des nuisances, surtout pour pour quelques commerçants, mais il faut passer par là."

Le chantier se déroulera en deux phases. La première, sur 1 km, démarrera à partir de lundi jusqu’au printemps 2020. La seconde phase devrait débuter en juin 2020 pour se terminer fin de l’année, sous réserve des conditions météorologiques. "La première partie, ce sera bien parce qu' on fait passer sur le côté. Mais la deuxième partie, ce sera horrible parce qu'on n'aura plus accès à Mons."





"Au minimum 20% de pertes"



Les travaux sont nécessaires, mais inquiètent les commerçants. Certains commencent déjà à estimer les pertes. "Cela va avoir un impact pour nous, c'est sûr. La phase 1 moins, c'est plutôt la phase 2. Les pertes sont plus ou moins estimées à 10/15%." "On craint cette période parce qu'on envisage une perte. Pour moi, personnellement, ce sera de 20% minimum et ça fait peur, bien sûr, pour le commerce et l'avenir."

Le chantier est conséquent. Le montant global des travaux est estimé à plus de 6.270.000 euros hors TVA. "nous avons totalement démolir la voirie et la refaire, explique Elodie Christophe, porte-parole de la Sofico. Nous allons créer une piste cyclable dans chaque sens de circulation, réaménager de nouveaux trottoirs, réaménager les emplacements de stationnement. Le SWDE et la SPGE vont également travailler à la réfection des conduites d'eau et d'électricité. C'est donc vraiment un chantier conséquence qui s'étalera sur 2km, sur la traversée de Ghlin."

Pendant le chantier, circuler et se garer sera interdit. Une déviation sera mise en place. Des zones de stationnement seront créées à proximité et les arrêts de bus seront déplacés.