Les vols dans les camionnettes en recrudescence à Mouscron: voici quelques conseils pour mieux protéger votre véhicule

A Mouscron, on veut mieux lutter contre les vols dans les camionnettes. Ce type de méfaits a triplé entre 2016 et 2017 dans la cité des Hurlus. On a constaté 37 vols l'an dernier contre 13 l'année précédente.

Un chiffre sans doute sous-évalué car beaucoup de victimes ne portent par plainte. Pour lutter contre ce phénomène, une campagne de sensibilisation vient de débuter. Des gardiens de la paix vont aller à la rencontre des indépendants pour les sensibiliser à mieux protéger leur camionnette.

"Il ne faut pas laisser d’objets de valeur à l’avant de la camionnette. Lorsqu’on se rend sur un chantier même pour cinq minutes, il faut fermer ses portes à clé. Ensuite, un moyen très simple de retrouver ses objets en cas de vol est de les identifier par des photos, des numéros d’immatriculation et de stocker ces données sur une clé USB ou sur le Cloud de l’ordinateur, afin de pouvoir les retrouver en cas de recel par la suite", explique Dominique Hamers, un des gardiens de la paix, au micro de Marc Demoustiez.

Il existe aussi des mesures de technoprévention. "C’est un moyen mécanique à apposer sur la camionnette qui se compose d’un cadenas à mettre à l’avant et à l’arrière, sur la porte coulissante sur le côté et sur la porte arrière fixe. Ce n’est pas un achat conséquent. C’est une centaine d’euros. Cela ne va pas arrêter le voleur le plus aguerri mais ça va le retarder dans son processus de vol", conclut-il.