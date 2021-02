Lessines: une maison menace de s'effondrer après une rupture de canalisation

Une maison de Lessines (province du Hainaut) risque de s'effondrer à la suite à la rupture d'une canalisation d'eau qui a créé un vide sous le bâtiment. Une seconde habitation est également impactée. Les occupants ont été évacués. La circulation a été bloquée dans la rue Tramasure.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés lundi matin, peu après 08h00, qu'une maison implantée au n°48 de la rue Tramasure risquait de s'effondrer. Une autopompe, un camion-échelle et un véhicule de commandement ont été envoyés sur place. Les occupants de cette maison de rangée, un couple âgé d'une quarantaine d'année, ont été évacués

"Suite à l'éclatement d'une conduite de la SWDE, le trottoir s'est effondré et un vide s'est créé sous la maison. La façade menace aussi de s'écouler. La route, qui est également minée, a été fermée à toute circulation", explique le capitaine Eric Stasik qui dirige l'intervention.

Une fissure est également apparue dans le mur mitoyen du n°48 et d'une autre maison. Les habitants de cette seconde maison, des personnes âgées, étaient absents ce matin. Ils devront aussi être relogés.

"Ores, le gestionnaire du réseau de gaz, est aussi sur place et a procédé au contrôle des canalisations. Celles-ci n'ont pas été impactées. Dans l'immédiat, nous ne pouvons pas procéder à l'étançonnage de la façade qui menace de s'effondrer. En sous-sol, c'est le vide et nous n'avons donc pas d'appui pour étançonner. On attend un expert de la compagnie d'assurance avant d'intervenir", précise l'officier.