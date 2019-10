A Grandmetz (Leuze-en-Hainaut), 16 vaches ont été sauvées ce vendredi matin par une association de protection des animaux. Elles étaient livrées à elles-même depuis hier... Leur propriétaire s'est donné la mort, sans expliquer son geste.

Le fermier s'occupait seul de l'exploitation depuis l'hospitalisation de sa mère il y a plusieurs semaines. L'agriculteur ne semblait pas faire face à des problèmes d'ordre financier. Il vivait reclus, la solitude l'aurait peut-être rongé. Le quinquagénaire est parti sans laisser d'explications.

"Tout démarre d'un constat malheureux d'un suicide", indique David Deladrier, chef de corps de la Zone de police Beloeil-Leuze-en-Hainaut, au micro de nos journalistes Aurélie Henneton avec Xavier Preyat. "Mais, au moment de quitter les lieux, on s'aperçoit qu'il n'y a personne pour prendre la relève. La famille contactée n'est pas à même de s'occuper de tout ça et on peut les comprendre... du jour au lendemain, s'occuper de 16 bovins. Donc, on a dû prendre des mesures: une saisie administrative".

Une situation "problématique"

Les animaux n'étaient plus nourris ni abreuvés. Certains n'ont probablement jamais vu la lumière du jour. Les 10 bénévoles et soigneurs les ont évacué d'urgence pour les mettre à l'abri.

"Sur 16 bovins, 10 étaient enfermés en permanence à l'intérieur", raconte Jean-Marc Montegnies, président de l'association "Animaux en péril", à notre équipe. "Ils étaient tous attachés mais il y en avait deux pour lesquels la situation était problématique dans le sens ou une fosse à purin derrière eux s'est effondrée. Pour les sortir de là, il a fallu en fait reboucher la fosse avec des ballots, la consolider avec des poutres et des planches".

Veaux, vaches et taureaux partent en quarantaine en direction de 5 refuges répartis dans toute la Wallonie tant la saisie est importante.