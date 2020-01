Leuze-en-Hainaut: collision frontale entre deux voitures ce lundi matin

Un accident entre deux voitures s'est produit lundi matin au pont Festu à Pipaix (Leuze), dans le Hainaut. Les deux conducteurs ont été blessés à des degrés divers et hospitalisés à Tournai. L'accident a provoqué des perturbations sur l'axe routier reliant Tournai et Bruxelles.



Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés lundi, vers 06h30 du matin, qu'une violente collision entre deux véhicules s'était produite sur le pont Festu à Pipaix, un ouvrage qui surplombe la ligne de chemin de fer Tournai-Mons. Venant de Leuze et de Tournai, un SMUR, deux ambulances, un camion de désincarcération et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. L'accident s'est produit dans la courbe située au sommet du pont où deux voitures sont entrées en collision. Les deux conducteurs ont dû être désincarcérés et transférés au centre des urgences du site Union à Tournai.