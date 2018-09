Leuze-en-Hainaut: un homme de 31 ans perd la vie dans un accident

Un automobiliste est décédé jeudi matin après avoir perdu le contrôle de sa voiture et percuté un arbre dans la région de Leuze-en-Hainaut. Le conducteur, originaire du Tournaisis, a été tué sur le coup.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés, vers 08h30, qu'un accident de la circulation s'était produit chaussée de Tournai (N7) à hauteur de Pipaix, dans l'entité de Leuze. Un conducteur qui roulait en direction de Leuze a perdu le contrôle de son véhicule peu après le pont Festu. Après avoir effectué une violente embardée et traversé les bandes de circulation, le chauffeur a terminé sa course contre un arbre. Les services de secours ont dépêché sur les lieux une autopompe, un véhicule de désincarcération, une ambulance et un SMUR. A l'arrivée des urgentistes, le chauffeur de la voiture était déjà décédé. La victime, seule à bord de la voiture, est un habitant de Gaurain (Tournai) âgé de 31 ans.