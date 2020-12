Loïc et Benjamin ont transformé leur école de danse en "drive-in" de Noël à Monceau-sur-Sambre (photos)

À Monceau-sur-Sambre, Loïc et Benjamin ont décidé de réaliser un drive-in de Noël devant leur école de danse.

Un mois de préparation, plus de 15.000 lumières et des personnages de Disney réalisés par les membres de leur famille… Loïc et Benjamin ont installé un "drive-in" de Noël devant leur école de danse, Live to Dance Compagnie, située à Monceau-sur-Sambre. Déguisés en Père Noël et en lutin, ils font signe tous les soirs aux passants et aux automobilistes… pour leur plus grand bonheur.

© Fabian Van Hove