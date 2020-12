Louanna, 15 ans, portée disparue depuis plus d'un mois à Manage a été retrouvée

Louanna, une jeune fille âgée de 15 ans, avait quitté son domicile situé à Manage durant la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2020. Depuis, elle ne s'était plus manifestée. Un avis de recherche avait été émis par la police fédérale. Plus d'un mois après sa disparition, la jeune fille a finalement été retrouvée saine et sauve, annonce Childfocus sur son compte Twitter. Lors des recherches, la première substitute du procureur du roi de Charleroi avait évoqué l'hypothèse de la fugue.

