Louanna, portée disparue depuis plus d'un mois à Manage, a été retrouvée près de chez elle: l'hébergeur devra s'expliquer

L'adolescente âgée de 15 ans, disparue depuis le 31 octobre dernier à Manage, a été retrouvée saine et sauve samedi matin dans une habitation non loin de son domicile à Manage, a confirmé samedi le parquet de Charleroi. L'adolescente était hébergée par une personne qui vit en marge de la société. Louanna n'a pas été victime de violence.



L'adolescente avait quitté son domicile à Manage dans la soirée du 31 octobre dernier. Depuis lors, ses proches n'avaient plus la moindre nouvelle de Louanna. Un premier appel à témoins avait été lancé quelques jours après la disparition pour obtenir des informations. Le parquet de Charleroi, en collaboration avec Child Focus, avait lancé un nouvel appel à témoins en novembre dernier. "La situation est jugée inquiétante. Tous les devoirs d'enquête ont été effectués mais nous n'avons toujours aucune nouvelle de la jeune Louanna", avait alors expliqué le parquet de Charleroi.

Retrouvée non loin de chez elle

L'adolescente a finalement été retrouvée saine et sauve samedi matin, non loin de chez elle, dans une habitation à Fayt-lez-Manage. Louanna était hébergée chez une personne qui vit en marge de la société. "Mais elle y était de son propre consentement. Aucune violence n'a été exercée sur la jeune fille." Le parquet de Charleroi a confirmé que l'hébergeur sera entendu et présenté au juge d'instruction dans les prochaines heures. Une enquête va être ouverte. "L'enquête est en cours et le juge d'instruction tranchera une fois qu'il aura tous les éléments entre les mains. Ce jeune homme est un peu en marge de la société mais il n'est en tout cas pas dangereux. Il devra néanmoins rendre des comptes pour sa complicité et pour le fait d'avoir caché la jeune fille chez lui", a indiqué le parquet à la DH.

Pour la commune qui s'était mobilisée, avoir retrouvé Louanna, est un vrai soulagement. "Il y a des histoires qui se terminent en conte de Noël pour cette famille", a confié Bruno Pozzoni, le bourgmestre de Manage, dont les propos ont été relayés par nos confrères de la DH.

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce dimanche 13 décembre ?