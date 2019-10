Un corps a été découvert mercredi Route de Mons, non loin de l'E19 à Mons. Les cause du décès ne sont pas encore établies, a indiqué le parquet de Mons. La découverte a été faite par la cellule disparition. Le parquet a précisé que le cadavre était dans un état de décomposition avancée. Le service d'identification des victimes et un chien ont été envoyés sur les lieux.