Maison de l'horreur à Anderlues: les policiers choqués par "les vidéos insoutenables" des tortures

Les tortionnaires de Camille (55 ans) et Christian (60 ans) ont sorti leur téléphone au moment de filmer certaines scènes insoutenables, qui confirment l'horreur des faits commis par cette famille à l'égard de leur oncle et de leur tante.

Précarité, alcoolisme, marginalité: les faits qui ont eu lieu à Anderlues, dans ce qu'on peut appeler la "maison de l'horreur", ont eu lieu dans un milieu social très défavorisé.

Ce vendredi dans SudPresse, le chef de la zone de police locale (Anderlues-Binche) n'en revient toujours pas. Les actes de torture et de maltraitance qui ont été perpétrés à l'encontre de Christian (60 ans, malade) et Camille (55 ans, avec un retard mental), ont été en partie filmés par leurs auteurs ou complices.

Pour rappel, ce couple de victimes vivait depuis environ deux ans chez la sœur de Christian, Marie-Héléne.

"C’est la première fois que nous intervenions dans cette maison et que nous avions affaire à ces gens. Malgré 25 ans de carrière, on arrive à me surprendre encore. Pour les enquêteurs, c’est une dure épreuve, surtout au moment de visionner des vidéos insoutenables", a déclaré le chef de zone dans les colonnes de La Nouvelle Gazette.

Les policiers ont constaté que le couple de victimes y a subi les pires sévices de la part des parents et des enfants: violences, humiliations, brimades, maltraitances. Il est question de "sandwich pitbull", car ils recevaient parfois comme nourriture des tartines avec des excréments du chien du voisin, un pitbull, donc.

Le commissaire se dit outré par le manque d'empathie de la famille. "Chacun trouvait ça normal, même les mineurs en ont profité, ils vivent tous dans leur monde, ne ressentent pas la souffrance des gens".

Les voisins sont tous étonnés, d'après le quotidien. Ils connaissaient la précarité qui régnait dans la maison occupée parfois par une dizaine de personnes (Marie-Hélène et Laurent, les trois enfants du couple et quelques beaux-enfants, et donc les deux victimes), mais n'imaginaient pas les horreurs qui s'y déroulaient.

Laurent et Marie-Hélène participaient au carnaval en tant que gille et paysanne. Les responsables vont tout faire pour les en exclure.

Le couple a été inculpé pour coups et blessures, traitements dégradants et inhumains, tortures, le tout sur des personnes vulnérables. Les trois enfants, tous mineurs, ont participé aux faits. Ils sont en IPPJ.