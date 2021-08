Malgré la pluie, les activités en extérieur s'organisent: un stage pisteur nature accueille les enfants à Charleroi

Avec les conditions météos de ces derniers jours, pas facile de s’organiser pour faire des activités en extérieur. Exemple du côté de Charleroi où un stage pisteur nature pour les enfants se tient actuellement.

"On est venu ici pour pouvoir regarder ce qu’on va trouver comme indice", glisse une animatrice de Charleroi Nature en s’adressant aux jeunes participants du stage pisteur nature.

Apprendre à observer la nature ou les empreintes laissées par les animaux, voilà une activité à faire entre les gouttes de pluie. Et cela ne semble pas gêner la plupart des enfants. "Ce n’est pas très grave parce qu’on a toujours notre capuche", répond Ethan, 9 ans. "Je préfère le soleil mais bon… après quand on est en dessous des arbres ça va mais sinon, quand on est sous la pluie, ce n’est pas très cool", tempère Méline, 11 ans. "La pluie, ça ne me dérange pas trop. Mais avec le soleil, ça serait quand même bien", poursuit le jeune Enes, 10 ans.

Il faut dire que les enfants sont relativement bien équipés. "D’habitude, ils sont plutôt en short et t-shirt quand le soleil est là. Ici, ils doivent plutôt mettre des vêtements pour pouvoir être sales puisque la pluie et la boue sont présentes. Mais justement, ça les amuse plus parce qu’ils peuvent rentrer chez eux en étant sale", indique Camille Baurain, animatrice Charleroi Nature.

Un programme adapté pour les petits

Si le programme des plus grands n’est pas trop chamboulé, celui des plus petits est adapté mais il reste tout de même dans le thème. "A l’extérieur, on peut trouver des pattes d’animaux. Là, du coup, on leur a demandé de faire des pattes d’animaux", raconte Julien Divoy, animateur Charleroi Nature.

Et dans l’autre groupe, les enfants réalisent des animaux à partir d’éléments naturels. "J’ai fait un papillon avec des morceaux de bois. Et j’ai fait des yeux avec... je ne sais pas ce que c’est", nous dit Lisa, 7 ans, en montrant des petites noisettes. "C’est cool de faire des activités au lieu d’être sous la pluie", souligne Sophie, 7 ans. "Sinon, il fait tout boueux et on peut risquer de glisser", rajoute Lily, 7 ans.

Des enfants aux parents plutôt prévoyants. Ils ont en effet presque tous des vêtements de rechange avec eux.