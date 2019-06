Malik, 17 ans, sauve Gisèle de la noyade après un acte héroïque à la Louvière: "Je n'ai pas réfléchi" (vidéo)

Le jeune Malik a réalisé un acte héroïque, il y a un peu moins d'un mois, en sauvant une septuagénaire de la noyade à La Louvière. Aujourd'hui, le Gouverneur de la Province du Hainaut pourrait lui remettre la "Médaille du Courage". Sa commune va en tout cas introduire une demande pour le récompenser.

Ce mardi, Malik est revenu sur les circonstances de ce sauvetage. Il se baladait le long du Ravel quand il a vu un véhicule perdre le contrôle. Sans réfléchir et avec une bonne dose de courage, il a rapidement porté secours à la conductrice. "Je me suis rapproché, et j’ai vu que c’était une personne âgée. Sans réfléchir, j’ai retiré le haut. Ensuite, j’ai vu que la portière était coincée donc j’ai dû abaisser la vitre qui était à moitié abaissée. Je lui ai demandé de retiré sa ceinture", a-t-il confié à notre micro.

Il poursuit: "En retirant sa ceinture, la dame s’est penchée et l’eau a commencé à rentrer dans le véhicule. Le véhicule a commencé à couler, et je l’ai fait sortir par la vitre tout simplement. Je l’ai ramenée sur la berge et elle a été prise en charge."





"Ils m’ont dit que sans moi, la dame serait décédée"

Malik a ensuite été emmené à l'hôpital où les médecins l'ont félicité pour son acte de bravoure. "Comme j’avais des grosses plaques de piqûres d’ortie, je suis parti aux urgences. Les médecins m’ont dit que c’était bien ce que j’avais fait. Ils m’ont dit que sans moi, la dame serait décédée. Mais je ne crois pas. Si ça n’avait pas été moi, cela aurait été quelqu’un d’autre", a-t-il déclaré.





"Les pompiers sauvent des gens tous les jours"

Gisèle a rencontré son sauveteur 2-3 jours plus tard. "Elle habite tout près. Je ne l’avais jamais vue. En rentrant de l’école, elle m’attendait chez moi", a raconté Malik.

Son action, qui pourrait lui valoir une médaille, est "tout à fait normale" d'après lui. "Je n’ai pas pensé à cette médaille. Cela me semblait normal de lui venir en aide. Les pompiers sauvent des gens tous les jours et ils ne reçoivent pas de médaille."

Malik rêve justement de devenir pompier. "Depuis tout petit, j’aimerais faire ce métier et m’inscrire à la caserne. Pourquoi pas devenir pompier volontaire dès que j’ai l’âge requis", a répondu l'étudiant, qui est actuellement 4e année en mécanique automobile, à l'Athénée Provincial- Implantation Arts & Métiers.