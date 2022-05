Manage: le chantier du zoning du Gibet a débuté

Il accueillera, en 2024, une douzaine d'entreprises dédiées à l'éco-construction et à l'agro-alimentaire.

C’est un chantier important qui vient de démarrer. Celui du zoning du Gibet… 65 hectares destinés à l’éco-construction et l’agro-alimentaire. Deux entreprises ont déjà marqué leur intérêt. Le site pourra en accueillir une douzaine. Un parc d’activités idéalement situé… "En termes d'accessibilité, il y a la proximité avec les entrées et sorties d'autoroutes. Et il y a surtout que la voie d'eau, le canal du centre, borde ce site. Un quai va être aménagé", développe Jacques Gobert, directeur de l’intercommunale IDEA.

Coût de l’investissement : 22 millions d’euros. Le zoning, annoncé pour 2024, devrait permettre de créer 1.300 emplois.