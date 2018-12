La manif de la FGTB à Namur a une influence sur les TEC de Charleroi: "Je suis là depuis 7h50 et je ne vois rien"

La manifestation organisée jeudi à Namur par le syndicat socialiste contre la réforme des aides à la promotion de l'emploi (APE) a très peu d'impact sur la circulation des TEC en Wallonie. Seule la section carolo est véritablement touchée.

"Il n'y a quasiment aucun bus. Je suis là depuis 7h50 et je ne vois absolument rien. Ca me dérange car j'ai cours, et il y a une préparation d'examen, puis j'ai un séminaire sur mon travail de fin d'étude", a expliqué un usager qui se dit "très perturbé".



Du côté du TEC Charleroi, en effet, 50% des bus sont partis du dépôt d'Anderlues, 45% de ceux de Genson et Jumet et 38% de celui de Nalinnes. Les métros roulent également à fréquence réduite puisque 44% des véhicules des M1-M2 sont en circulation, 45% des M4 et 88% des M3.





Ailleurs, ça roule...

Dans les autres zones de Wallonie, la situation est quasi normale, selon les informations publiées par le TEC sur son site internet. Il n'y a aucune perturbation sur les réseaux luxembourgeois et Liège-Verviers.

En province de Namur, 96% des trajets sont assurés, mais le TEC prévient que les conditions pourraient évoluer. La situation est quasi semblable dans le Brabant wallon.

Dans le Hainaut, les régions de Mons et du Borinage sont totalement couvertes, et celle du Hainaut occidental l'est à 99%. Seule la zone du centre est affectée par l'action syndicale: 80% des services sont assurés.

Les espaces TEC du réseau du Hainaut sont tous ouverts aux horaires habituels.