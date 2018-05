Marc collectionne les petites voitures et les jouets depuis son enfance: voici sa "plus belle pièce"

Marc, 65 ans, collectionne les jouets depuis son enfance. Dans le RTL info 13h ce dimanche, il nous fait découvrir sa collection de petites voitures et de jouets conservés dans son grenier, à Tournai. "Voici une partie des 8.000 voitures qui peuplent mon royaume enchanté", dit-il pour commencer la visite. Elles datent de la fin des années 1940 à nos jours.

Il a commencé sa collection à 19 ans, mais dès son plus jeune âge, les petites voitures étaient sa passion. "Le tout premier modèle que j'ai eu, c'était une Standard Vanguard. Je l'ai eue quand j'avais deux ans. Mon père m'a raconté qu'on était en visite chez des amis, et que l'enfant avait une petite voiture comme ça. Je l'avais prise, et je n'avais pas voulu la rendre. Mon père l'a finalement achetée à ses gens-là".

Marc, ancien directeur de prison, a également d'autres trésors comme un robot miniature issu du film de 1956 "La Planète Interdite". "C'est ma plus belle pièce, celle dont je suis le plus fier. J'ai vu le film par après, et il m'a beaucoup plu. C'est ce robot qui sauve la situation".