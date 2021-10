"Énorme déploiement policier et route bloquée" à Marchienne-au-Pont: une grenade lancée dans la vitrine d'un commerce

Vous êtes plusieurs à signaler via notre bouton orange Alertez-nous un important déploiement de policiers ce samedi matin à Marchienne-au-Pont, dans le Hainaut.

"Un quartier de Marchienne-au-pont verrouillé par la police", a indiqué un habitant. "Déploiement policier et routes bloquées au niveau de la route de Mons", a confirmé un peu plus tard Emilie. "Énorme déploiement de la police dans la région de Marchienne-au-Pont, limite Monceau-sur-Sambre. Routes barrées dans les deux sens. Que s'y passe-t-il", a demandé encore une autre personne.

La police de Charleroi a effectivement mis en place vers 10h un périmètre de sécurité le long de la nationale 90. La route de Mons était bloquée dans les deux sens de circulation et des déviations locales ont été mises en place.

"Pas d'informations sur l'auteur"

Les forces de l'ordre sont intervenues après la découverte d'une grenade militaire qui a été lancée dans la vitrine d'un snack. C'est un voisin qui a lancé l'alerte. Le Service d'Enlèvement et de Destruction d'Engins Explosifs (SEDEE) est arrivé sur les lieux vers 11h pour neutraliser l'engin explosif. Un peu plus tard, le laboratoire de la police scientifique est également descendu sur place. Fort heureusement, la grenade n'était pas dégoupillée.

Le propriétaire est abasourdi. Il évoque un différent avec un client il y a quelques jours. Mais pas de quoi provoquer une telle violence. "On n’a pas d’informations sur l’auteur des faits. L’enquête suit son cours et on aura sûrement plus de précisions dans le courant des jours qui viennent", a indiqué Amélie Divincenzo, magistrate du parquet de Charleroi.

Finalement, le périmètre de sécurité a été levé un peu avant midi, après trois heures de fermeture.





Photos de Fabian Vanhove