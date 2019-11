Un accident de la route a fait un mort à Marchienne-au-Pont en milieu d'après-midi. Une moto et une voiture sont entrées en collision vers 15h30, rue du port, pour une raison encore inconnue. L'endroit est réputé accidentogène. La moto a été sectionnée en deux et son conducteur est mort sur le coup. La route a été fermée à la circulation. Un expert du Parquet de Charleroi est descendu sur les lieux du drame. La police et les pompiers ont également fait le déplacement.