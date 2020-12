Six individus s'introduisent dans le commissariat de police de Marcinelle et dérobent des armes

Des armes et plusieurs autres objets personnels ont été dérobés lors du vol perpétré dans la nuit de jeudi à vendredi au sein d'un commissariat de police à l'Allée E à Marcinelle (Charleroi), en plein cœur de la cité Parc, a indiqué samedi le parquet de Charleroi, confirmant une information de plusieurs médias. Le dossier a été mis à l'instruction et la police judiciaire fédérale a repris l'enquête.



Durant la nuit de jeudi à vendredi, entre 1h15 et 1h55 du matin, six personnes se sont introduites à l'intérieur du commissariat de police à Marcinelle (Charleroi). La police a été alertée par un voisin. Les voleurs ont fracturé la porte arrière du commissariat avant de forcer le boîtier de l'alarme pour arracher les câbles. Les malfrats ont fouillé les lieux. Plusieurs objets personnels ont été dérobés.

"Des gilets pare-balles, le matériel intégré dans les ceinturons de police, des brassards, des cartes de légitimation mais également des armes glocks et des radios ont été dérobés durant le vol", a listé le parquet de Charleroi. Ce dernier a confirmé qu'un dossier avait été mis à l'instruction. La police judiciaire fédérale a repris l'enquête et tente d'identifier les voleurs, toujours en fuite.

