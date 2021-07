Martine est bloquée dans sa maison à Montigny-le-Tilleul: "On nous a fait parvenir des combinaisons de pêcheurs"

Dans la province du Hainaut, l’eau est également montée. De nombreuses personnes sont toujours bloquées. C’est le cas notamment de Martine, une habitante de Montigny-le-Tilleul. Sa rue est complètement bloquée depuis ce jeudi soir. "Ce fut assez compliqué. Dès 7h, nous avons été bloqués. Nous avons eu la visite du service communal mais ils n'avaient plus assez de sacs de sable. L'eau est montée et a complètement inondé notre terrain à l'arrière", nous raconte Martine.

Comme près de 20.000 foyers, Martine se retrouve sans électricité. "Heureusement, des amis nous ont fait parvenir des combinaisons de pêcheurs pour que l'on puisse s'entraider entre voisins et mettre des meubles en hauteur pour les protéger en hauteur. C'est la désolation. L'eau descend très lentement, le courant est très fort", confie-t-elle. Avant d'ajouter: "On attend la décrue avec impatience pour constater les dégâts et pouvoir bouger de la maison car on est complètement bloqués".