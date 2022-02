Martine et Daniel ont retrouvé leur chienne Murcy après sa disparition... il y a 13 ans

C'est un miracle : Martine et Daniel de Frasnes-Lez-Buissenal ont retrouvé leur chienne Murcy après 13 ans, selon une information de SudInfo.

Il y a 13 ans, Daniel achète un petit Yorskshire : "C'est un petit chien que nous avions acheté au mois de juillet 2008" nous explique Daniel. Seulement à peine quelques mois plus tard, l'animal nommé Murcy disparaît : "Au mois de mai 2009, on nous l'a volé devant la propriété". Malgré tous les efforts du couple pour retrouver Murcy, le chien reste introuvable... jusqu'à aujourd'hui. 13 ans plus tard, "on nous appelle pour nous dire que notre chien est chez un vétérinaire. Je n'y croyais pas, je me suis dit qu'il se trompait de nom, c'est pas possible... Mais effectivement, mon chien était là ! Mais il était dans un état lamentable".

Aujourd'hui Murcy va mieux, son vétérinaire trouve ses prises de sang plutôt bonnes, de quoi rassurer ses maîtres : "Il se retape bien sur huit jours. Évidemment il faut qu'il se réhabitue à nous, puisqu'il ne vit que par les odeurs, il est sourd et aveugle".

Daniel est pour le moins soulagé, mais dit ressentir "un choc sentimental quand même !", et espère passer encore quelques années aux côtés de Murcy.