Mattéo, 7 ans, la peau des fesses DÉCHIRÉE après avoir été aux toilettes du Quick de Châtelineau

Fâcheuse mésaventure pour Mattéo, un petit garçon de 7 ans originaire de Pont-de-Loup à Aiseau-Presles.

Le petit garçon qui mangeait au Quick en compagnie de sa mamy, il y a environ un mois, se rend aux toilettes avant de quitter l'établissement. À son retour, sa mamy remarque que le petit garçon adopte une démarche témoignant d'une gêne."J'ai pensé qu'il avait eu du mal à aller à selle", se souvient-elle dans les pages de SudPresse. Mais le problème est autre. Le petit garçon qui a peur d'être puni ne dit rien et souffre en silence.

Le soir, alors que sa maman, Alison lui donne son bain, elle constate que Mattéo présente des blessures sur son siège. Sur l'une de ses fesses, un bout de peau a été littéralement arraché. Le petit garçon, très pudique, finit pas raconter à sa maman qu'il s'est retrouvé collé sur la planche des WC du Quick. Selon Alisson, de la colle avait été appliquée sur la toilette. Une très mauvaise plaisanterie dont le petit garçon garde des séquelles: Il lui était impossible de simplement s'asseoir ou prendre un bain. Mattéo a dû être sous antibiotiques pendant 10 jours.

Sa maman, indignée a posté sur Facebook la mésaventure de son fils en y ajoutant les photos de ses blessures.

Contactée par nos soins, la compagnie Quick réagit: "Depuis hier et la publication sur Facebook par la maman de ses photos, une enquête interne est en cours au sein du restaurant concerné. Les images filmées par les caméras de surveillance vont être visionnées en espérant qu'elles soient encore exploitables après un si long délai. Les faits remontent au 17 janvier et les images ne sont généralement pas stockées plus de 4 semaines. Néanmoins, ce jour-là, rien de suspect n'a été signalé sur place. Les équipes du Quick qui assurent le nettoyage des toilettes auraient signalé si elles avaient constaté la présence d'une substance anormale sur une planche. Nos toilettes sont nettoyées fréquemment avec des détergents non agressifs."