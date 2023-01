Mauvaise surprise à Gosselies: de nombreux habitants retrouvent leur voiture griffée au cutter

C'est un très mauvais début d'année pour plusieurs dizaines d'habitants de Gosselies. Ce week-end, leurs voitures ont été griffées avec un cutter alors qu'elles étaient stationnées en rue. D'après les victimes, au moins 80 véhicules ont été vandalisés.

La journée du réveillon du Nouvel An a débuté par une très mauvaise surprise pour les riverains d’un quartier à Gosselies, à Charleroi. "On a été réveillés samedi matin par un voisin qui est venu nous annoncer que tous les véhicules de la rue avaient été abîmés par un cutter. Tout le flanc de la voiture ainsi que le capot ont été abîmés et assez profondément", déplore Delphine.

Pour l’instant, la police a relevé des dégâts sur 26 véhicules. Mais d’après les habitants, plus de 80 voitures ont été dégradées. "C’est vraiment jusqu’à la carrosserie. Ce n’est pas juste la couleur", souligne Clarisse, une autre victime.

Cet acte malveillant et gratuit révolte les victimes. "Commencer comme ça l’année, ce n’est pas évident. Il y a aussi le temps des réparations", confie-t-elle.

C’est vraiment tout le monde qui en bave et on ne sait même pas pourquoi

"C’est ça qui nous fait rager, c’est que ce n’est pas vraiment diriger parce que quelqu’un nous en veut. C’est vraiment tout le monde qui en bave et on ne sait même pas pourquoi", regrette Sarah.

"On travaille pour payer nos véhicules. Ce n’est pas non plus un gros véhicule, c’est juste une petite voiture pour se déplacer et faire les choses de la vie courante. C’est un peu rageant quoi", confie encore Delphine.

Considéré comme du vandalisme, ce genre de dégât n’est pas toujours pris en charge par les assurances. Seules quelques grandes omniums interviennent et parfois de façon limitée. "Pour ma voiture, il y a plus ou moins entre 2.500 et 3.500 euros de dégâts. Il y a plus ou moins 7 pièces à changer, c’est énorme. Donc si les assurances ne savent pas intervenir, on ne sait pas sortir des sommes pareilles", craint Amelys.

Il est conseillé aux victimes de porter plainte. L’auteur aurait été identifié mais ni la police, ni le parquet n’ont confirmé cette information. S’il est poursuivi, l’individu pourrait être condamné à payer des dédommagements pour les dégâts occasionnés.