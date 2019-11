Meurtre sur le parking du Aldi à Tertre: ils foncent en voiture sur un homme qui décède sur place

Les meurtriers ont pris la fuite. Le parquet a été saisi de l'affaire et est descendu sur place hier soir.

Un drame s'est produit ce mercredi soir sur le parking du magasin Aldi de Tertre (Saint-Ghislain). Plusieurs d'entre vous nous ont alerté via notre bouton orange Alertez-nous. "Une bagarre a éclaté au Aldi de Tertre et le gars a pris sa BMW et a renversé une autre personne. On lui faisait un massage cardiaque, je viens de repasser et la personne est décédée", nous signale Christelle.

Il est 18 h mercredi, le magasin est encore ouvert. Tout commence par une bagarre sur le parking, selon des témoins. Plusieurs personnes sont impliquées. Parmi elles, un père de famille originaire de Colfontaine. Après plusieurs minutes de dispute, 2 hommes montent dans une voiture et foncent sur le Colfontainois. L'homme est touché à la tête. Des témoins tentent de lui porter secours mais il décède avant l'arrivée de l'ambulance.

Entre temps, les deux hommes en voiture prennent la fuite. "Les auteurs sont identifiés mais sont toujours recherchés", nous indique le bourgmestre Daniel Olivier.

Le parquet a été saisi de l'affaire. Il est descendu sur place hier soir pour tenter de comprendre si l'altercation et le meurtre sont liés, et si l'attaque des deux hommes étaient préméditée.