Michel a disparu à La Louvière et a besoin de soins médicaux urgents: l'avez-vous vu?

A la requête du parquet de Mons, la police demande de diffuser l'avis suivant. Durant la nuit du lundi 13 au mardi 14 septembre 2021, Michel Duhait, un homme âgé de 56 ans, a quitté le CHU Tivoli situé avenue Max Buset à La Louvière. Depuis, il ne s'est plus manifesté. Michel est de corpulence mince, a les yeux bleus, de courts cheveux grisonnants et une calvitie. Il se déplace en boitant. Michel fréquente le milieu des SDF de La Louvière et se rend régulièrement à Bracquegnies et Houdeng. Il a besoin de soins médicaux urgents.

Il est demandé à cette personne de se rendre rapidement dans un hôpital.

Si vous avez vu Michel Duhait ou si vous connaissez l'endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30 300.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu.

