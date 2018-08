Une réserve de foin prend feu à Monceau-sur-Sambre: 8.000 ballots incendiés, les pompiers toujours sur place (photos)

Le feu a pris vers 21 heures. Quatre camions citernes ont été nécessaires pour éteindre l'incendie. Les pompiers sont toujours sur place ce matin pour surveiller et éviter que le feu ne reprenne.

Plusieurs témoins nous ont prévenu, ce mardi soir, qu'un incendie était en cours à Monceau-sur-Sambre. "Un stock de ballots de paille est en feu", nous assurait Michel, via notre bouton orange Alertez-nous.

En effet, un incendie s'est déclaré dans une réserve de foin, mardi soir, à Monceau-sur-Sambre (Charleroi). Près de 8.000 ballots étaient en feu, ce qui a nécessité l'intervention de plusieurs corps de pompiers.



Le brasier a pris pour une raison inconnue dans une réserve de ballots, dans un champ bordant la rue de Trazegnies à Monceau-sur-Sambre, indiquent les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est.

Vu l'ampleur du brasier, les casernes de Charleroi et de Jumet sont intervenues sur place et ont reçu des renforts en citernes de Thuin et de Beaumont.

Photos Fabian Vanhove: