Mons: des colis alimentaires distribués aux étudiants en difficulté

Les étudiants souffrent en cette période de Covid. Entre les cours à distance, l’interdiction de se rassembler et l’interruption des jobs étudiants de beaucoup, leur santé mentale et surtout financière en prend un coup.

Pour leur venir en aide, le pôle hainuyer qui regroupe les 37 établissements d’Enseignement supérieur du Hainaut, a décidé de mettre en place un système de distribution de paniers solidaires à destination des étudiants qui subissent une baisse de revenu en raison de la crise sanitaire.

Une aide supplémentaire jusqu'au 30 juin

Jusqu'au 30 juin, quatre relais “Student Food Service” sont accessibles, une fois par semaine, aux étudiants dans le besoin. Pour pouvoir en bénéficier, l'étudiant doit présenter sa carte étudiant.

Un “Student Food Service” réparti sur quatre campus étudiants de la ville de Mons ; celui de l’UMONS, de l’UCLouvain/HELHA, de la HEH et de la HEPH-Condorcet.

Ce jeudi avait lieu la première distribution. 1000 paniers alimentaires ont été distribués par des étudiants (qui n'ont plus de job et qui sont engagés par le pôle hainuyer).Un service qui pourrait être étendu le mois prochain à d'autres campus dans le Hainaut, à Charleroi et à Tournai.

Un comité de concertation se tient aujourd'hui: des assouplissements vont-ils être décidés?