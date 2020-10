Mons: des préfabriqués pour agrandir l'accueil des sans-abris en respectant les mesures de distanciation

De mi-novembre à mars 2021, toutes les grandes villes wallonnes activent leur plan Grand Froid pour ne pas laisser les plus démunis à la rue durant les nuits d'hiver. A Mons, des préfabriqués ont été installés pour permettre de respecter les règles sanitaires en vigueur. La capacité d'accueil est de 36 personnes. Mais avec le contexte actuel, il faut repenser la disposition des lits et les distances. D'où l'idée d'installer ces 6 préfabriqués. Des mesures strictes seront aussi appliquées.

"Les personnes peuvent se présenter ici de 19h à 21h. Il y a un très bref entretien qui est fait. Evidemment on peut avoir une prise de température, désinfection des mains, on rappelle de façon claire les consignes. Une douche peut être prise et ensuite les personnes sont installées dans les modules ou à l'intérieur pour pouvoir y passer la nuit en toute sécurité", détaille Gianni Ritondo, directeur faisant fonction du département social du CPAS de Mons.

Trois personnes sont autorisées par module, pas plus. Des abris sont aussi prévus pour accueillir 4 chiens. L'équipe sera renforcée avec 3 techniciennes de surface chaque jour, 3 ou 4 éducateurs en soirée et 2 veilleurs de nuit. Un travail de rue est mené en ce moment afin d'informer les sans-abris sur le couvre-feu et les dernières mesures en vigueur.