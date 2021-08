Des habitants de Mons dérangés chaque nuit depuis des semaines: voici la décision de la Ville

Le bourgmestre de Mons Nicolas Martin a décidé de prendre un arrêté de police pour mettre fin aux nuisances récurrentes constatées le soir place du Parc depuis plusieurs semaines, ont indiqué samedi les autorités montoises. "Malgré l'intervention régulière des forces de police, des personnes se rassemblent et adoptent des comportements inacceptables que les riverains subissent, nuit après nuit", ont-elles précisé.

L'arrêté stipule que "tout rassemblement non autorisé de plus de trois personnes est interdit sur la place du Parc et dans ses voiries attenantes entre 22 heures et 6 heures".

Il est par ailleurs demandé à la police locale "de faire respecter cette décision; toute personne refusant de quitter les lieux pourra faire l'objet d'une arrestation administrative pour trouble à l'ordre public".

La mesure prend effet pour une période de trois mois et sera réévaluée à son terme.