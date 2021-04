Mons: la mort d'une SDF jugée suspecte

Une quarantenaire sans domicile fixe est décédée lundi matin à Mons. Une overdose pourrait être la cause de la mort, a indiqué le Parquet de Mons. Deux personnes interpellées doivent être entendues dans le cadre de ce décès suspect.



Le Parquet a indiqué que la victime, dont le corps a été retrouvé sur le voie public, était connue dans le milieu marginal et des toxicomanes. Elle serait probablement décédée d'une overdose. Deux personnes ont été interpellées et elles doivent être entendues par les autorités judiciaires. Selon le Parquet, la victime aurait pu sortir du domicile des suspects.