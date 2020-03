Mons: le retour des chevaux de trait

(c) RTL INFO

Après Schaerbeek, la province de Hainaut compte bien aussi mettre à la disposition des communes les chevaux de trait de son centre provincial des métiers du cheval. La province vient d'ailleurs d'acquérir du matériel hippomobile (financé à 90 % par l'Europe qui permettra de réaliser différentes tâches comme la collecte des déchets, l'entretien des espaces verts, le transport de personnes, l'arrosage ou encore le brossage des voiries. La province de Hainaut s'est inspirée de ce qui se fait à Schaerbeek où les chevaux de trait permettent de ramasser chaque jour 200 poubelles.

Au-delà de l'aspect écologique, ce projet permet de participer à la sauvegarde de races belges comme l'Ardennais, et le cheval de trait belge ainsi que les races du nord de la France tel que le Boulonnais. Ces chevaux permettent aussi de créer du lien social et d'entrer en contact avec la population.Ils permettent de mettre en valeur le travail du personnel d'entretien de la voirie et remettre en valeur des métiers tels que maréchaux-ferrants, bourreliers, selliers ou encore les vétérinaires.