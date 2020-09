Mons: qui veut adopter les 20 oies du château d'Havré?

Elles sont une vingtaine sur les pelouses du château d'Havré situé à Mons dans la province du Hainaut. Ces oies font partie en quelque sorte du décor. Il y a une trentaine d'années, elles n'étaient que 2. Nul ne sait d'ailleurs comment elles sont arrivées sur le site. Mais aujourd'hui, elles occasionnent des désagréments. Depuis la sécheresse et les douves du château qui se sont asséchées, il y a environ 2 ans, elles se retrouvent parfois la nuit à proximité de la chaussée du Roeulx ou carrément sur la chaussée, ce qui cause un potentiel danger pour les automobilistes.

De plus, des riverains leur donnent du pain, ce qui attire les pigeons qui salissent le site et dégradent la toiture du château qui vient d'être rénovée.

Nicole Darville, présidente de l'asbl Les Amis du château des ducs d'Havré déplore l'habitude de les nourrir prise par certains locaux: "Plus on nourrit les oies, plus elles se multiplient et cela occasionne évidemment des déjections sur le site et aussi le problème, c'est qu'avec la sécheresse, elles migrent vers la chaussée."

L'asbl "Les amis du château des ducs d'Havré" qui s'occupent de la restauration du château et de sa gestion touristique a déjà contacté Pairi Daiza et des refuges, pour qu'ils viennent prendre les oies... sans succès. La solution, c'est que des particuliers qui possèdent une grande prairie viennent les prendre. Avis aux amateurs.