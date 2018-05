Mons: un blessé lors des festivités de la ducasse

Saint-Georges a respecté la tradition et il a terrassé le dragon dimanche lors du combat dit du "lumeçon", point d'orgue du programme rituel de la ducasse de Mons. Un homme a été blessé lors de la Montée du Car d'Or, avant le combat. Des dizaines de milliers de personnes ont assisté dimanche à la mi-journée au combat traditionnel entre Saint-Georges et le dragon, point culminant des festivités rituelles de l'annuelle ducasse de Mons. Le dragon a, comme le veut la tradition, été terrassé. Le programme festif du "doudou" devait se poursuivre dans l'après-midi et la soirée de dimanche et se prolongera lundi et mardi avec, entre autres, la traditionnelle braderie dans les rues de Mons. La Ville de Mons a toutefois indiqué qu'un homme a été victime d'un accident pendant la procession du Car d'Or. Il aurait chuté et serait passé sous les roues du Car, d'un poids de plusieurs tonnes. La ville a néanmoins indiqué que le pronostic vital n'était plus engagé pour la victime. En ce qui concerne les bagarres, la situation semblait stable, voire légèrement plus calme par rapport à l'an dernier. La police de Mons a indiqué que ses services ont procédé, entre samedi 06h00 et dimanche 06h00, à 24 arrestations administratives, principalement pour ivresse et trouble de l'ordre public. Les policiers montois ont également procédé à quatre arrestations judiciaires: deux pour vol avec violence et deux pour rébellion, deux policiers ayant été blessés.