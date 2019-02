Mons: un homme condamné pour viol sur la fille de sa compagne âgée de 13 ans

Une peine de cinq ans de prison, assortie d'un sursis probatoire de cinq ans pour ce qui excède les six mois de détention préventive, a été prononcée lundi par la sixième chambre du tribunal correctionnel de Mons à l'encontre d'un homme originaire de Boussu, âgé de 39 ans, poursuivi pour viol et attentat à la pudeur sur la fille de sa compagne, mineure d'âge. Les faits sont survenus entre février 2017 et mars 2018.



La victime, âgée de 13 ans, a tenté de se suicider par auto-mutilation, est devenue anorexique et elle craignait d'être enceinte du prévenu. La maman de la victime s'est aussi constituée partie civile. Elle est également soumise à un suivi psychologique. Un dommage provisionnel de 5.000 euros a été prononcé avec désignation d'un expert pour évaluer le surplus. Le procureur du roi avait expliqué que les faits ont été dénoncés dans le cadre d'un harcèlement scolaire dont fut victime la petite fille, née en 2005.





Du chantage affectif



Interpellé, le prévenu a reconnu, vaguement, avoir caressé la poitrine de la petite. La petite fille a expliqué les faits à un pédopsychiatre lui indiquant qu'on "ne pouvait pas dire non à un adulte". Le prévenu, quant à lui, a été confronté à ses contradictions et il est passé aux aveux, avouant deux pénétrations mais précisant que "la petite prenait du plaisir".

Il lui a également fait du chantage affectif. "Je ne vois aucune remise en question dans le chef du prévenu qui joue les victimes", avait commenté le procureur du roi. La défense avait indiqué que le prévenu a fait du chemin dans le cadre d'un suivi psychologique, "même s'il est complètement détruit". Il est obligé, entre autres, de poursuivre son traitement.