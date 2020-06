Incendie dans le centre de Mons: une personne blessée après avoir sauté du 1er étage, le bâtiment est inhabitable

Un incendie s'est déclaré ce samedi vers 18h à Mons, dans la rue de la Raquette. Il s'agit d'une rue située dans le centre à proximité des bâtiments du Gouvernement provincial. Un riverain nous a prévenus via le bouton orange Alertez-nous et nous a transmis une photo des faits. On peut y voir une épaisse fumée s'élever dans le ciel.

Le bourgmestre de Mons, Nicolas Martin, nous a rapidement confirmé l'information. Vers 21h, il a pu nous en dire davantage sur l'incendie. "Une personne a dû sauter du premier étage. Elle a été blessée mais ses jours ne sont pas en danger. C'est un immeuble à appartements. Le bâtiment est inhabitable et 7 à 8 personnes devront être relogées", a-t-il confié.