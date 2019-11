Mons: un septuagénaire condamné pour s'être masturbé devant des jeunes filles dans un parc

Le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, a condamné mardi à huit mois de prison un septuagénaire poursuivi pour outrage public aux bonnes mœurs. Le priapisme avancé par la défense n'a pas convaincu le tribunal.

Deux jeunes filles avaient déposé une plainte contre le prévenu, accusé de s'être masturbé derrière des arbres le 4 décembre 2018 dans le parc du Waux-Hall à Mons.

Dans une plaidoirie médico-juridique, l'avocate de la défense avait plaidé l'acquittement de son client. "Mon client a terminé hygiéniquement son action urinaire, commettant un mouvement qui n'est pas incompatible avec cette action", avait déclaré Me Céline Parisse. "En 2000, il a subi un priapisme durant cinq jours", avait-elle ajouté. A titre d'information, le priapisme est une érection persistante plus de 4 heures en dépit de l'absence de stimulation sexuelle. Le septuagénaire avait précisé devant le tribunal qu'il n'était plus capable d'avoir une érection depuis des années.

Pour le tribunal, les faits sont établis d'autant plus que le prévenu avait des antécédents spécifiques. Pour le tribunal, les déclarations des victimes sont crédibles. La défense n'exclut pas un appel endéans le délai prévu par la loi.