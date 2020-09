Mons : une nouvelle piste cyclable fait polémique

Elle est en test depuis la rentrée scolaire et suscite la colère des automobilistes qui se rendent à Mons. La rue des Barbelés qui est l'un des axes principaux d'entrée dans la cité du doudou et qui ceinture le centre-ville, a été réduite à une seule voie pour y aménager provisoirement une piste cyclable. Déjà en temps normal, il y a des bouchons à cet endroit aux heures de pointe mais cela ne fait que s'aggraver selon les automobilistes.

Cette piste cyclable devait être en test jusqu'en décembre mais la ville pourrait faire marche arrière plus tôt que prévu vu le mécontentement des automobilistes. Pour objectiver la nécessité d'avoir une piste cyclable à cet endroit, un comptage du nombre de cyclistes empruntant cette piste est en cours. Du côté de la ville, on affirme qu'il faut trouver une solution pour réduire l'impact des voitures à l'entrée de Mons pour éviter les embouteillages chaque matin et fin de journée. Rien n'est encore décidé quant à l'aménagement définitif d'une piste cyclable à cet endroit. Le sujet sera évoqué lors du conseil communal la semaine prochaine.