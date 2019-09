Mont-sur-Marchienne: la thèse de la tentative d'enlèvement sur 2 enfants écartée par le Parquet

Aucun signe ne semble confirmer la thèse d'une tentative d'enlèvement sur deux jeunes enfants vendredi après-midi à Mont-sur-Marchienne, selon le parquet de Charleroi. Sudpresse rapportait pourtant samedi une telle tentative, des faits confirmés par la police locale.

Deux jeunes enfants auraient été victimes d'une tentative d'enlèvement par un individu. Un procès-verbal a été dressé, indique David Quinaux, le porte-parole de la police de Charleroi. Le parquet de Charleroi a ensuite été avisé des faits. Pour Vincent Fiasse, procureur du Roi, la thèse d'une tentative d'enlèvement semble cependant être exclue à l'heure actuelle. Selon les deux enfants, âgés entre 5 et 7 ans, un vieux monsieur avec une canne aurait proposé des chewing-gums. Les deux mineurs indiquent avoir suivi l'individu et lui avoir tenu la main, avant de revenir au sein de l'école avec des chewing-gums. "Sur les images de vidéosurveillance, on ne constate pas la présence d'un vieux monsieur avec une canne", explique-t-on au parquet de Charleroi, selon lequel les enfants n'ont pas été victimes de gestes violents. "La seule question qui se pose actuellement est de savoir s'il est normal ou non que les enfants aient pu sortir de l'établissement scolaire."

D'autres devoirs d'enquête seront effectués afin de faire la lumière sur les événements.