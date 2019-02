Ce matin sur le coup de 5h, les pompiers de Charleroi ont été appelés à Montignies-sur-Sambre pour une intervention rue du Poirier, à hauteur du numéro 230. Un véhicule était en feu. La police locale de Charleroi est descendue sur place pour faire les constats d'usage et pour déterminer les circonstances et les causes de cet incendie.