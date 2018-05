Montigny-le-Tilleul: une boulangerie complètement ravagée par les flammes (photos)

Un incendie s’est déclaré dans une boulangerie de Montigny le Tilleul cette nuit. Le feu a pris vers 4H30. Les pompiers ont rapidement maîtrisé les flammes, mais tout a été détruit.

Vers 4h30 cette nuit, une passante qui marchait rue de Bomerée à Montigny-le-Tilleul a aperçu une épaisse fumée noire s’échapper de la toiture d’une boulangerie. Elle a immédiatement alerté les pompiers qui sont venus en nombre. Quand ils sont arrivés, le commerce était entièrement la proie des flammes et ils ont mis une trentaine de minutes pour venir à bout du sinistre. Une dizaine d’hommes sont intervenus avec une autopompe et une échelle.



La boulangerie et totalement détruite et un magasin de meubles situé à côté a été envahi par la fumée. Les pompiers ont donc placé un extracteur.



Les causes de l’incendie ne sont pas encore connues.







(Photos de Fabian Vanhove)