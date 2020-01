Montignies-sur-Sambre: Quentin, 19 ans, viole sa sœur de 13 ans et dit "ignorer que c'était illégal"

Quentin, un jeune homme de 19 ans originaire de Montigny-sur-Sambre dort désormais en prison. Et pour cause : il a violé et mis enceinte sa petite sœur de 13 ans, révèle Sudinfo.

C'est la grossesse de la jeune adolescente qui a déclenché le lancement d'une enquête. Lors de son audition, la jeune fille a d'abord dénoncé son père, puis l'enquête se tourne vers son frère de 19 ans, second d'une fratrie de 7 ou 8 enfants. Il s'en serait également pris à ses plus jeunes frères…

Lors de son inculpation, Quentin avait jugé la carte de l'ignorance : "Je savais que ce n'était pas top mais j'ignorais que c'était illégal", avait-il prétexté.