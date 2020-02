Mouscron: début d'incendie dans une usine chimique ce lundi matin

Un incendie s'est déclaré lundi matin dans une usine chimique de Dottignies, dans l'entité de Mouscron. Deux corps de pompiers sont sur place. A l'arrivée des premiers hommes du feu, tout le personnel de l'usine avait déjà été évacué. On ignore pour l'instant l'ampleur et l'origine de cet incendie. Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés lundi, à 06h30, qu'un incendie s'était déclenché dans les installations de l'usine chimique Kluber, rue Cardinal à Dottignies. Venant des casernes de Mouscron et d'Estaimpuis, deux autopompes, un camion-échelle, un camion citerne et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. Un SMUR et une ambulance ont aussi été dépêchés sur place.