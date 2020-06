Mouscron distribue des poules aux habitants par DRIVE-IN: "On s'est adapté aux circonstances" (vidéo)

Comme tous les 2 ans depuis de nombreuses années, la Ville de Mouscron a procédé à sa distribution de poules... sous forme d’un drive-in, COVID-19 oblige. "On s'est adapté", a expliqué Ann Cloet, échevine de l'Environnement de la Ville de Mouscron.





50 familles ont fait la demande au mois de janvier. Elles ont reçu une formation à distance pour savoir comment s'occuper des poules et pour respecter les conditions. Un engagement est pris pour 2 ans: on ne mange pas les poules, obligation de répondre à un questionnaire chaque année sur son évolution. Et permission d'une visite des autorités communales si soupçon de maltraitance.



Les poules sont données gratuitement. Un marché public a été passé auprès de plusieurs producteurs pour obtenir les poules. C'est la société Glass à Obigies qui a été choisie.



L'objectif de cette distribution est de permettre de réduire plus efficacement la quantité de déchets organiques. Les citoyens pourront aussi produire leurs propres oeufs.



Un tuto a été réalisé pour promouvoir et expliquer l’utilisation des poules en vue de diminuer les déchets organiques des ménages.