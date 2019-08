Mouscron: il tente d'assassiner son rival amoureux, la scène en partie filmée par les caméras

Le tribunal correctionnel de Tournai a prononcé jeudi une peine de six ans de prison ferme à l'encontre d'un jeune Mouscronnois poursuivi pour tentative de meurtre. L'homme avait porté cinq coups de couteau à son rival amoureux lors d'une bagarre. Pour le tribunal, l'intention d'homicide, contestée par la défense, est établie.

Une rixe avait éclaté devant un café le 17 février, vers 03h00 du matin, entre le prévenu J.D. et l'ancien compagnon de sa petite-amie, car celle-ci avait proposé à son ex de passer la nuit avec elle. La scène, en partie filmée par les caméras de la Ville de Mouscron, montre J.D porter cinq coups de couteau à son rival. La police avait constaté à son arrivée que du sang tachait les mains et les vêtements du prévenu.

Le tribunal a jugé que l'intention d'homicide était établie car l'agresseur portait un long couteau. De plus, l'arme s'est brisée sous la violence du coup, porté au ventre, au dos et à la cuisse de l'ex-compagnon. La défense avait plaidé l'acquittement, arguant que son client avait perdu son libre-arbitre. J.D., en état d'ébriété au moment des faits, affirmait en effet ne se souvenir de rien. Pour le tribunal, il était au contraire bien conscient de ce qu'il faisait.