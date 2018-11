Mouscron: incendie dans une société industrielle

Un incendie s'est déclaré jeudi, en fin de matinée, dans la société Roger & Roger à Luingne, dans l'entité de Mouscron, où un des trois fours de production a pris feu. On ne déplore aucun blessé.



Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés jeudi, vers 10h40, qu'un incendie s'était déclaré dans les installations de la société "Roger & Roger" implantée dans le zoning de la rue de la Bassée à Luigne. Venant des casernes de Mouscron et d'Estaimpuis, deux autopompes, un camion-citerne, un camion-échelle et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. "Le feu avait pris naissance dans un four au niveau d'une des trois chaînes de production. Le feu s'est alors propagé à la toiture. Vu la présence de graisse, on a dû utiliser de la mousse pour éteindre le feu. En soi, l'incendie a rapidement été maîtrisé. Cependant, il y a eu ensuite une série de contrôles et de mesures. Un des fours est à l'arrêt. L'origine du feu est indéterminée", expliquait en début d'après-midi le lieutenant Philippe Verhaeghe.

Spécialisée dans la fabrication de chips, de tortillas et snacks à base de pommes-de-terre et de maïs, la société "Roger & Roger" exporte dans une vingtaine de pays et emploie quelque 250 collaborateurs.