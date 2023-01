Mouscron: les pompiers sauvent un homme réfugié sur son balcon durant un incendie

Un incendie s'est déclaré dimanche après-midi dans un immeuble à appartements à Mouscron. Un des occupants du logement en feu a été sauvé par les pompiers. L'incendie serait accidentel. L'appartement n'est plus habitable, indiquent les pompiers.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés dimanche après-midi, à 14h10, qu'un incendie s'était déclaré dans un immeuble à appartements de la rue de l'Agriculture à Mouscron.

Venant des casernes de Tournai et de Mouscron, deux autopompes, un camion-échelle, un véhicule de commandement et une ambulance en prévention ont été dépêchés sur les lieux. "A notre arrivée sur place, un des cinq appartements, situé au 1er étage, était en feu. La dame avait quitté les lieux. Son mari s'était réfugié sur le balcon. Grâce à l'auto-échelle, nous avons pu le sauver. Le reste des occupants de l'immeuble avaient quitté le bâtiment. Au final, on ne déplore aucune victime", expliquait vers 16h00 le capitaine Olivier Vanzeveren, qui a dirigé l'intervention.

L'appartement où le feu s'est déclaré a subi de très importants dégâts à cause de l'incendie, de la fumée et de l'eau. Le logement n'est plus habitable. Les occupants, un couple de personnes âgées, devra être relogé.

Selon les premières constatations, le feu aurait pris naissance dans une buanderie, probablement au niveau d'un sèche-linge. Une enquête devra néanmoins préciser les causes exactes du sinistre.